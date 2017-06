Al via la missione di tre giorni della Commissione Antimafia italiana: oggi a Rimini, domani a San Marino

Mercoledì sarà ad Ancona

Prima tappa della missione di tre giorni della Commissione parlamentare antimafia italiana fra Romagna, San Marino e Marche. A Palazzo Massani, nel pomeriggio l'audizione dei Prefetti di Rimini, Gabriella Tramonti, di Ravenna, Francesco Russo e di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco De Marinis. Presenti i vertici provinciali riminesi di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. A seguire, ascoltate la Procura Distrettuale di Bologna e le Procure circondariali di Rimini e Forlì. Domani la Commissione Antimafia italiana, guidata da Rosy Bindi, salirà sul Titano per una serie di incontri istituzionali: in mattinata quello con una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato agli Esteri, Renzi e agli Interni, Zanotti, dopodiché l'udienza dei Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico. Nel pomeriggio si terrà la riunione congiunta con la Commissione antimafia sammarinese: obiettivo – come anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Pedini Amati – fissare un calendario di incontri futuri e impostare un percorso di collaborazione nei vari ambiti riferibili alla criminalità organizzata. Mercoledì come ultima tappa, la Commissione italiana sarà ad Ancona per fare il punto della situazione nella Regione Marche.