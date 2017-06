Bcsm cerca 100-150 mln entro giugno a sostegno liquidità banche. Lo scrive Reuters

“Banca Centrale si è attivata per reperire entro questo mese fino a 150 milioni di euro, portando a garanzia Asset nella sua disponibilità, per assicurare un livello di liquidità adeguato al sistema bancario appesantito da 1,8 miliardi di crediti deteriorati lordi". Lo scrive la Reuters, citando una fonte anonima che spiega “Banca Centrale è al lavoro per reperire un importo compreso tra 100 e 150 milioni da iniettare nel sistema bancario per assicurare la liquidità necessaria". Gli istituti sammarinesi -continua l'articolo - per decenni porto franco degli evasori fiscali italiani, sono stati investiti da una crisi che minaccia la loro sopravvivenza e mette a rischio la tenuta delle finanze pubbliche. San Marino non è membro dell'Unione europea ma ha una convenzione monetaria con Bruxelles che tuttavia non impone alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali dell'Eurosistema l'obbligo di includere gli strumenti finanziari di San Marino tra titoli consegnabili come collaterali nelle operazioni di rifinanziamento. Nell'ambito della convenzione monetaria, San Marino - che sta negoziando un accordo di associazione con Bruxelles - è tenuta a recepire la normativa riguardante il settore finanziario e bancario. L'adozione della direttiva è prevista entro il primo settembre 2018. Fitch, intanto,ha tagliato il rating sovrano di San Marino, abbassandolo a BBB-, con outlook stabile, avvertendo che la situazione del sistema bancario richiederà un intervento di ricapitalizzazione pubblico considerevole, andando ad aumentare il debito, attualmente al 21,6% del Pil. Criticità note - ricordava ieri il Segretario alle Finanze. Incoraggianti invece le previsioni di crescita per l'anno in corso e per il 2018. Riguardo al bilancio, si prevede l'anno prossimo un moderato aumento delle entrate fiscali. Crescita che potrà dipendere dall'introduzione dell'Iva che – secondo Fitch – compenserà spese infrastrutturali più elevate. Valutazioni positive dipenderanno dal rafforzamento del settore bancario, dalla riduzione del debito pubblico con la ricostruzione nel tempo di riserve, ad esempio attraverso una maggiore crescita economica o un adeguamento fiscale. Il Governo – sottolinea Celli – vuole iniziare un percorso di riforme strutturali per produrre crescita e risanare i conti pubblici.