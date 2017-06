Rete-Mdsi: "la gaffe delle delibere"

Nel mirino di Rete- Mdsi le due recenti Delibere del Congresso di Stato sull’acquisizione di Asset da parte di Cassa che confondono l’acquisizione dei “rapporti giuridici” -cioè l’acquisizione dei conti correnti di Asset - con l’acquisizione di una “partecipazione rilevante del capitale sociale”. Errore che si ripete anche nella citazione in Delibera di un testo appartenente al direttore di Bcsm. “Una gaffe clamorosa – fa notare Dim – sfuggita al prode e solitario Savorelli” e che ha costretto il Congresso ha riunirsi nuovamente per correggere. Può una decisione che avrà conseguenze a caduta su tutto il sistema e in primis su Cassa di Risparmio, domanda Dim, essere presa in maniera unilaterale dal Congresso di Stato? Critica anche il mandato ai Sindaci di Governo di partecipare alle trattative per il passaggio da Asset a Cassa, evidenziando incompatibilità. E su questo è intervenuto Stefano Palmieri ricordando che i Sindaci non agiscono in maniera autonoma ma controllano la corretta applicazione di quanto deliberato dal governo o dal Consiglio. E' a verbale, sottolinea, il fatto che ho lasciato il Cda appena si è aperto l'esame delle vicende di Cassa e di Asset, così come farò in futuro, se si dovesse ripresentare la stessa occasione.