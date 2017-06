Riccione al voto l'11 giugno: sono 5 i candidati sindaco

Amministrative in 20 Comuni dell'Emilia-Romagna

Riccionesi alle urne, dopo appena tre anni dall'ultima chiamata al voto. Caduta la giunta Tosi a febbraio. Nominato il commissario Immacolata Delle Curti. Domenica si torna a scegliere. 5 volti in corsa a primo cittadino, 13 liste, 291 candidati per il consiglio comunale.

Ci riprova Renata Tosi. L'ex sindaco – sostenuta da 6 formazioni, tra partiti di centrodestra e liste civiche – si ripresenta per completare – dice – quanto iniziato. Il centrosinistra sceglie Sabrina Vescovi. Imprenditrice, attiva in Camera di Commercio, 2 liste più il PD a supporto. L'ex assessore Carlo Conti corre per Riccione Viva e per quel Patto Civico promosso ancora, dopo l'esperienza riminese, da Sergio Pizzolante. Andrea Del Bianco con i 5 Stelle. Volto nuovo, ad aprile arriva per lui la certificazione dagli organismi nazionali del Movimento. Lasciati i 5Stelle perse le “riccionarie” interne, Morena Ripa si candida con la lista “Fare con Flavio Tosi”.

50% dei voti più uno, quelli necessari per eleggere la nuova amministrazione. Diversamente, già fissato il ballottaggio per il 25 giugno.



AS