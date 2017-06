Declassamento Fitch, Pdcs: "Colpa di questo governo"

Il declassamento di Fitch non è un’eredità del passato. È la conseguenza diretta delle scelte degli ultimi mesi di questo Governo, ed in particolare del Segretario Celli, che hanno indebolito fortemente il sistema bancario. Lo scrive la Dc ricordando che l'ultimo rating, trasmesso nel dicembre 2016, aveva confermato San Marino in classe BBB, e si fondava proprio sulla stabilità dei bilanci, che nel 2014-2015 avevano chiuso con un pareggio di esercizio e prevedevano il pareggio anche per il 2016, dopo anni di perdite rilevanti, dovute alla necessità di riequilibrare l’intero sistema Paese.