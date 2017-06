I piani post-Giochi e le iniziative del Territorio al centro del Congresso di Stato

Il Governo traccia il bilancio dei Giochi dei Piccoli Stati e pensa al futuro. A fronte di costi preventivati per 2 milioni 600mila euro e in attesa del rendiconto finale, il Segretario di Stato allo Sport delinea il valore dell'evento dal punto di vista sportivo e istituzionale, a partire dalla risoluzione sulla sostenibilità dei Giochi siglata con i Ministri dello Sport dei Paesi partecipanti, ai colloqui con il Presidente del Cio Bach, fino agli incontri gestiti dalla Segreteria Esteri con Monaco e Andorra in chiave negoziato con l'Unione europea per l'accordo di associazione. Per una settimana – ricorda Podeschi – San Marino al centro. Ma non è finita lì – assicura – nelle prossime settimane si continuerà a perseguire la strada intrapresa sul fronte della sostenibilità economica e ambientale. Previsti interventi su alcuni impianti sportivi, investimenti e razionalizzazione della spesa. Ma si lavora anche su altri eventi da portare in Repubblica come le finali dei campionati europei di calcio Under 21 nel 2019. Il Segretario al Turismo e Territorio ha invece presentato “Le passeggiate nei Castelli”, iniziativa - in collaborazione con le Giunte di Castello e il Gruppo Boeri - legata proprio allo studio del nuovo Prg. Quattro giornate - il 12 giugno nei Castelli di Città e Montegiardino; il 17 giugno Chiesanuova al mattino, Faetano e Fiorentino nel pomeriggio; il 18 giugno Serravalle e Domagnano; infine, il 19 giugno Borgo Maggiore e Acquaviva – con escursioni aperte a tutta la cittadinanza, occasioni utili ad uno scambio di informazioni su eventuali criticità e problematiche che sarà dunque la popolazione stessa a segnalare ai tecnici e progettisti presenti.

Un accenno anche al testo unico su urbanistica ed edilizia approvato di recente: non rientreranno nella sanatoria straordinaria gli interventi su edifici già esistenti dopo la data del 22 maggio.



Nel video l'intervista al Segretario al Territorio, Augusto Michelotti