Assemblea dei soci di Cassa: Palmieri non ci sarà

La prossima settimana tornerà a riunirsi l'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio chiamata, tra le altre cose, ad esprimersi sull'acquisizione di Asset da parte di Cassa. Visti gli argomenti all'ordine del giorno Stefano Palmieri, invitato in qualità di Sindaco di Governo, fa sapere che non parteciperà all'Assemblea. La mia posizione lavorativa di dipendente presso Asset Banca , scrive Palmieri, è in conflitto – in questa occasione – con il ruolo di Sindaco di Governo.