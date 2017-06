Regno Unito: oggi si vota per le politiche anticipate. Laburisti in rimonta

Seggi aperti nel Regno Unito per le politiche anticipate, prime elezioni post Brexit. Si vota dalle 7 locali alle 22 in 650 collegi uninominali, con misure antiterrorismo rafforzate dopo i recenti attacchi di Manchester e Londra. I favori dei sondaggi restano per il Partito Conservatore di Theresa May, ma i Laburisti di Jeremy Corbyn – grazie ad una compagna elettorale particolarmente incisiva, specie riguardo ai tagli alla sicurezza approvati dai Tory in nome dell'austerità - hanno dato forti segni di ripresa. L'esito di questa tornata sarà importante anche per comprendere le linee guida del negoziato tra Londra e Bruxelles, a seguito del referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'UE.