Le regole della sanatoria straordinaria

La Segreteria al Territorio, con una nota, ribadisce che la sanatoria straordinaria riguarderà le opere realizzate antecedentemente all’esame del progetto di Legge in prima lettura da parte del Consiglio. Farà riferimento esclusivamente a quelle realizzate in assenza o in difformità totale o parziale dalla concessione o autorizzazione edilizia e in difformità alle norme urbanistiche e edilizie vigenti. La sanatoria straordinaria quindi si potrà applicare solo alle opere realizzate prima del 22 maggio 2017. Il progetto di legge è stato inoltrato alla Commissione Consiliare Permanente prima dell’approvazione definitiva in seconda lettura da parte dell'Aula.