Elezioni GB: nonostante la "sconfitta" Theresa May punta a formare Governo

Doccia fredda per i Conservatori nelle elezioni politiche anticipate. A Massimo Rocca, già protagonista del programma radiofonico "Il Contropelo", abbiamo chiesto le ragioni del successo di Corbyn

Nessun passo indietro, dopo l'azzardo fallito delle elezioni anticipate, costato ai Conservatori la maggioranza assoluta a Westminster. Theresa May, anzi, ha rilanciato, e si è recata a Buckingham Palace, dove ha ricevuto dalla Regina l'autorizzazione a formare un nuovo Esecutivo, con il sostegno degli unionisti nordirlandesi. Condurre il negoziato sulla Brexit, con un margine di appena 2 seggi, non sarà facile. E secondo alcuni sarebbe stato proprio un ripensamento sull'uscita dall'UE, di parte dell'elettorato, all'origine dell'exploit di Corbyn. Analisi sulla quale non concorda Massimo Rocca: presidente dell'Associazione Stampa Romana, già protagonista di una trasmissione radiofonica di culto, “Il Contropelo”. Il Programma di Corbyn rigettava la linea neo-liberista non solo dei Conservatori, ma anche dell'establishment “blairiano” del suo stesso partito. Jeremy Corbyn – sostenuto dalla base - ha parlato di investimenti nel settore pubblico, tutela dei posti di lavoro e nazionalizzazioni. Da non sottovalutare, poi, il tema della sicurezza: divenuto centrale dopo i tragici fatti di Manchester e Londra. Corbyn ha ricordato i tagli alle forze di Polizia operati dalla May quando era ministro agli interni, e l'alleanza di ferro con alcune monarchie del Golfo. Da registrare – infine, in questa tornata - la forte perdita di consensi dei nazionalisti scozzesi, e la scomparsa dal Parlamento dello UKIP, il cui leader, Paul Nuttall, ha presentato le dimissioni