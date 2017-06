Regno Unito: conservatori primo partito ma senza la maggioranza

La May conquista 318 seggi contro i 262 del Labour

I conservatori della premier britannica Theresa May si attestano come primo partito nel Regno Unito, ma non arrivano alla maggioranza assoluta.



La lunga notte del premier conservatore comincia con la doccia gelata degli exit poll e la corsa di Theresa May si fa subito in salita. Il suo obiettivo era quello di alterare a suo favore gli equilibri a Westminster per poter negoziare senza intralci la Brexit (il 19 dovrebbero iniziare i negoziati con Bruxelles). Missione fallita. La notte e la proclamazione dei vincitori collegio per collegio prosegue rapida per tutta la notte e alle 6locali le TV registrano solo un parziale aggiustamento dei risultati: 318 seggi, laburisti 262, Lib-Del 11, Scozzesi dell’Snp 34, unionisti del Dup 10, gallesi del Cymru Plaid 3. Mancano ancora alcune circoscrizioni, ma le proiezioni delle 7 sembrano quelle definitive.



Dopo al proclamazione nella sua circoscrizione la May ha detto che il suo dovere è quello di "garantire stabilità al Paese". Corbyn invece rieletto nella sua Islington North ha chiesto le dimissioni. Anche George Osborne, ex cancelliere dello Scacchiere e silurato proprio da Theresa May nel 2016, ha invocato il passo indietro della premier. Quel che certo è si tratta di “hung Parliament”: non c’è alcuna maggioranza.



FM