Elezioni comunali: nel riminese si vota a Riccione, Coriano e Morciano

Giornata di silenzio elettorale oggi in Italia per le elezioni amministrative. Nella regione Emilia Romagna si vota per eleggere 20 sindaci



Tre i comuni del riminese in cui domani si andrà alle urne. Riccione è l'unico con piu' di 15mila abitanti e quindi, nel caso nessun candidato ottenesse il 50% più uno dei voti ci sarà il ballottaggio il 25 giugno. Cinque i contendenti per la poltrona di sindaco della “Perla Verde”: il centrosinistra unito punta su Sabrina Vescovi. L’ex sindaco Renata Tosi ha deciso di riprovarci sostenuta da partiti di centrodestra e da alcune liste civiche. Anche l'ex assessore Carlo Conti si è candidato per il municipio in un progetto civico. Il Movimento 5 Stelle correrà con Andrea Delbianco, mentre Morena Ripa è il candidato di “Fare con Flavio Tosi”. A Coriano sono quattro i candidati sindaco: l'uscente Domenica Spinelli con la Lista “Progetto Comune”; Alessandro Leonardi per la lista “Insieme per Coriano” che conta anche sul sostegno del Pd; Oreste Godi con la Lista “Coriano Sinistra Unita” e Mariarosaria Apicella per i 5 Stelle. Tre i candidati sindaco a Morciano di Romagna. Sono Giorgio Ciotti appoggiato dal centro-destra e dalla lista civica «Morciano Viva»; Guido Ripa, per i 5 Stelle; ed Evi Giannei sostenuta dal centro - sinistra e dal Pd. La consultazione interesserà, complessivamente, 380.264 elettori emiliano-romagnoli . A livello nazionale italiano 1.004 le amministrazioni locali al voto, 9.172.026 gli aventi diritto. Urne aperte dalle 7 alle 23.



l.s.