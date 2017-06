Sistema bancario: nel Consiglio di giugno un apposito comma

Il Governo richiederà l'inserimento nella sessione di giugno del Consiglio di un apposito comma per dibattere delle prospettive del sistema bancario e finanziario. La Segreteria alle Finanze – anticipa Celli – illustrerà le linee di indirizzo su cui si baseranno riorganizzazione e rilancio.

Alla dura posizione di Anis, Celli risponde confermando che il dialogo è aperto su una molteplicità di temi. “Non ci stiamo sottraendo al confronto – spiega – e stiamo trovando ottime soluzioni per il mondo dell'impresa. Comprensibile – aggiunge- la preoccupazione degli industriali sul settore bancario, meno la diffidenza nei confronti del governo”. Fa però notare che alcuni importanti gruppi imprenditoriali che fanno parte di Anis hanno oggettivi interessi nel sistema bancario. “Aspetto – dice Celli - che va tenuto in considerazione”. “Banca Centrale non incontra Abs? “E' autonoma – taglia corto il Segretario all'Industria Zafferani - bisognerebbe chiedere a loro, non le facciamo da balia”. Sul debito estero ribadisce la posizione di Civico 10: “è l'ultima spiaggia, ma da qualche parte lo Stato deve pur rimediare i soldi per ricapitalizzare”. Conferma che si stanno esplorando soluzioni interne. Ci sono alternative? Secondo Zafferani si. “Bisogna però vedere se si possono tradurre in pratica. La maggioranza fa quadrato attorno al Governo anche se c'è chi vorrebbe maggior dialogo istituzionale da parte dell'organo di vigilanza. “Chiusi i passaggi tecnici si apre una nuova fase che vedrà protagonista la politica” – precisa Matteo Ciacci. Il confronto sarà su linee di indirizzo, strategie, road map. Ciacci invita poi l'Anis a maggiore senso di responsabilità. “ Dice no al debito estero, ai fondi pensione, alle tasse, insomma, dice no a tutto”. “Dialogo sì, ma con serietà.” Una cosa – dicono da Civico 10 – è dire che non c'è un piano, altro è che non lo si condivida.”