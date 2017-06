In Italia si vota per le amministrative fino alle 23

L'affluenza piuttosto bassa nei tre comuni al voto nel riminese

C'è tempo fino alle 23 ma l'affluenza è piuttosto bassa nei tre comuni al voto in provincia di Rimini. In attesa dell'ultimo aggiornamento la percentuale è ferma del 18,15%. L'affluenza più bassa a Riccione, poi Coriano ed infine Morciano. La Perla Verde è l'unico con più di 15mila abitanti e quindi, nel caso nessun candidato ottenesse il 50% più uno dei voti ci sarà il ballottaggio il 25 giugno. Cinque i contendenti per la poltrona di primo cittadino, tra cui l'ex sindaco Renata Tosi, sostenuta da partiti di centrodestra e da alcune liste civiche. A Coriano seggi aperti per una partita a quattro: anche in questo caso si ricandida l'uscente l'uscente Domenica Spinelli, con la Lista “Progetto Comune”. Tre invece i candidati sindaco a Morciano di Romagna, centro della Valconca che torna al voto dopo l’interruzione traumatica del mandato per via delle dimissioni del sindaco Claudio Battazza, ai domiciliari per la vicenda del progetto di riqualificazione dell’ex area Ghigi. Complessivamente la consultaiozne in corso interessa 380.264 elettori emiliano-romagnoli. A livello nazionale italiano 1.004 le amministrazioni locali che rinnovano consiglio e sindaco.