Amministrative: Riccione al ballotaggio. Spinelli vince a Coriano, Ciotti a Morciano.

Elezioni amministrative, si votava anche in provincia di Rimini. A Morciano di Romagna la sfida per la carica di primo cittadino è stata vinta da Giorgio Ciotti che diventa sindaco, dopo esserlo già stato dal 1999 al 2009.

Domenica Spinelli, invece, si riconferma sindaco a Coriano.

Sarà invece necessario andare al ballotaggio a Riccione dove è stato un testa a testa tra la candidata del centro-destra, Renata Tosi, e quella del centro-sinistra, Sabrina Vescovi. Entrambe non sono riuscite a superare lo scoglio del 50% delle preferenze con la Tosi che si è attestata sul 36% e la Vescovi sul 34%.

Calo di affluenza per le amministrative. In provincia si conferma il trend nazionale: a Coriano il calo rispetto al 2012 è stato di circa 5 punti, dal 60,6 al 55,96%, a Morciano gli elettori sono stati il 61,59% degli aventi diritto rispetto al 69,78% del 2014 mentre a Riccione l’affluenza è stata del 61,78%, 10 punti in meno rispetto a tre anni fa. La media della Regione è stata del 56,66%.