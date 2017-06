Consiglio Giudiziario Plenario: al via l'iter per la nomina di un nuovo giudice d'appello

All'ordine del giorno del Consiglio Giudiziario Plenario l'avvio delle procedure per il reclutamento di un giudice d'appello. Definiti i passi istituzionali da compiere in base all'articolo 3, sesto comma, della Legge Qualificata n. 145 del 30 ottobre 2003 (modificato dalla Legge Qualificata n.2/2011): l'iter parte dalla relazione motivata del Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Spetterà poi al Consiglio Grande e Generale, una volta preso atto della richiesta, di deliberare a maggioranza assoluta. Non si esclude l'inserimento di un comma specifico già nella prossima seduta consiliare.