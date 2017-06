Elezioni Comunali, M5S fuori dalle grandi città

Comunali amare per il M5S. Il Movimento Cinque Stelle sarebbe infatti fuori dai ballottaggi in tutte le grandi città, a partire da Genova, patria di Beppe Grillo. Il voto in 1.004 Comuni, con oltre nove milioni di italiani, riconsegna un quadro politico soprattutto bipolare con i candidati di centrosinistra e quelli di centrodestra che si sfideranno ai ballottaggi tra due settimane.

E' stata del 60,07% l'affluenza alle urne.

L'unico che ottiene un'immediata riconferma al primo turno è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, al suo sesto mandato.

Il flop M5S è reso ancora più amaro dal risultato di Parma, dove il sindaco uscente Federico Pizzarotti, espulso dal Movimento di Grillo, è in vantaggio con il suo 'Effetto Parma' e se la vedrà al secondo turno con Paolo Scarpa del centrosinistra.