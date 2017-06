"Tuteleremo lo Stato e i suoi cittadini ": così le Finanze in risposta al provvedimento di Sums

Mario Venturini, RF: "contro queste gravi provocazioni serve reazione adeguata"

“Mi auguro che sia lo Stato a intraprendere azioni contro la Sums”. Mario Venturini risponde così a quelle che giudica “gravi provocazioni” e contro le quali – aggiunge – “serve una reazione adeguata”. Per il presidente di Repubblica Futura c'è un equivoco di fondo: “qualcuno pensa che lo Stato agisca per conto di interessi particolari e non sia imparziale, ed è convinto o cerca di darla ad intendere che abbia compiuto o tenti di compiere nei confronti di Sums atti di pirateria. Questo – dice Venturini - lo contestiamo assolutamente”. Non commenta, invece, la dura presa di posizione di Tito Masi, figura di spicco in Alleanza Popolare ma che non ha aderito a Repubblica Futura.

Insomma, la decisione della Mutuo Soccorso sta scatenando una serie di reazioni altrettanto forti all'interno della maggioranza, anche se il capogruppo di SSD non si sbilancia su una possibile causa dello Stato, ritenendo che questo clima di ricorso ai tribunali non possa che generare la sconfitta dell'uno o dell'altro. “Gravissimo – aggiunge - che possa essere lo Stato a soccombere”. Per Giuseppe Morganti solo un dialogo costruttivo poteva salvaguardare la presenza della Mutuo Soccorso in questo contesto, per quanto possibile". Presenza che oggi viene quindi messa in discussione. Non condivide il provvedimento “su cui – precisa – c'è stata larga maggioranza ma non l'unanimità”. “Paradossale – commenta – l'aver messo in dubbio che le azioni prodotte abbiano danneggiato Cassa in questi ultimi mesi, non valutando che la situazione di quel patrimonio è stata compromessa da tanti anni di scelte sbagliate o comunque di non scelte”. “Loro difendono gli interessi della Sums, noi quelli dello Stato e dei suoi cittadini”, commenta il Segretario alle Finanze, “sorprendente – aggiunge - in un momento in cui sarebbe opportuno fare quadrato". La posizione del Governo resta fedele agli orientamenti assunti ad inizio legislatura. Lo Stato farà la propria parte nel supportare l'operatività di Cassa. Farà fronte alle prossime esigenze di ricapitalizzazione e continua a chiedere al nuovo cda di predisporre al più presto un bilancio che rappresenti in modo veritiero la situazione economico, contabile e patrimoniale della banca e un piano industriale che le consenta di tornare a generare reddito”. Il Governo accoglierà l'invito ad imboccare la via del tribunale? “Se al termine di questo percorso – risponde Celli - dovessero emergere situazioni che hanno lesionato gli interessi dello Stato, non esiteremo ad intraprendere le iniziative opportune, comprese azioni di responsabilità nei confronti di tutti coloro che si sono resi protagonisti di certe scelte”. Intanto, sul fronte giudiziario, domani si terrà in seduta pubblica la prima udienza sul ricorso amministrativo contro il commissariamento di Asset.



MF