In Congresso decreti in materia bancaria, sanità e istruzione nel progetto "Classe Viva"

Arriva anche a San Marino il registro elettronico

Un decreto legge su un aspetto da disciplinare, da tempo richiesto da Banca Centrale, come dagli Istituti di Credito, per adeguarsi alle normative europea ed italiana. Garantirà operatività reciproca nella gestione dei pagamenti degli assegni informatici. “Un altro passo – dice il segretario alla finanze Celli – per dare competitività alle banche”.

Ottimizzazione della gestione, contenimento dei costi, mantenimento di servizi di qualità in una ottica di accreditamento e di pianificazione integrata delle politiche sanitarie con l'Italia e le regioni Marche ed Emilia-Romagna. Gli obiettivi della sanità sammarinese ribadite dal segretario Franco Santi che annuncia l'affidamento pieno del mandato, dopo il periodo di prova, al Comitato Esecutivo dell'ISS: “Una scelta che ha corrisposto in pieno alle aspettative – dice – dando segnali di funzionalità e discontinuità rispetto al passato, con un approccio collaborativo”.

Novità attese nella scuola nel progetto “Classe viva”: arriva il registro elettronico. Non solo, tutto il sistema sarà informatizzato, per semplificare il collegamento tra scuola, studenti e famiglie. Investimenti importanti in hardware e software; totem interattivi installati alle medie, al CFP, alle superiori; formazione per gli insegnanti, per una piattaforma pronta anche per affiancare al libro cartaceo l'e-book. Innovazione tecnologica che parte tenendo come punto forte proprio il sistema scolastico.

AS



Nel video, l'intervista al segretario all'Istruzione e Innovazione, Marco Podeschi