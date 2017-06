Nuova sede Civico 10: occasione d'incontro con il Paese

Inaugurazione degli spazi di Fiorina domenica dalle 19. L'invito a partecipare ai cittadini, a tutte le forze politiche, economiche, alle parti sociali

“Una sede che ci rappresenta. Trasparente, all'esterno e all'interno”. Così il coordinatore di Civico 10 Luca Boschi lancia l'invito alla inaugurazione dei nuovi spazi di Fiorina – domenica alle 19 - al Paese. “In un momento difficile, in evidenza maggiore il bisogno di stare insieme – aggiunge il consigliere Luca Santolini. In uno spazio aperto – così amano chiamare la nuova sede – accessibile a tutti, per un incontro che avvenga fuori dalle sedi istituzionali, che ancora troppo risentono di divisioni e di muri”. Tutti sono invitati – cittadini, la politica, le categorie economiche e le parti sociali – per approfondire e dibattere le proposte di Civico per il Paese, richiamando lo spirito originario per cui il movimento è nato e cresciuto nel tempo: fuori dal palazzo, in mezzo alla gente.



AS



Nel video, l'intervista a Roberta Morrea di Civico 10