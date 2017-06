Opposizioni dalla Reggenza: lunedì in aula la richiesta di anticipare il dibattito sul sistema bancario

Le opposizioni insieme dalla Reggenza per anticipare ai Capi di Stato che lunedì, in apertura della seduta del Consiglio Grande e Generale, chiederanno l'anticipazione del comma che prevede il riferimento del segretario alle Finanze sulla situazione e prospettive del sistema bancario, calendarizzato invece per la giornata di mercoledì. Una relazione e un dibattito che chiedono possa arrivare in Aula prima dell'assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio, prevista per mercoledì mattina. Si tratta di un appuntamento delicato – “uno spartiacque” è stato definito - vedendo all'ordine del giorno la proposta di trasferimento di Asset in Carisp. “Sarebbe una forzatura" non condividere in l'aula, dicono, proprio alla luce delle ultime vicende legate all'istituto commissariato: la liquidazione coatta disposta da Bcsm, insieme al pronunciamento della magistratura che ha accolto il ricorso di Asset contro l'amministrazione straordinaria. Davanti alla stampa, le opposizioni sono tornate ad esprimere forti critiche all'operato di Banca Centrale – “che ha prodotto in pochi mesi sfiducia nel sistema e crisi di liquidità”, chiedendo di nuovo le dimissioni dei vertici dell'Istituto - nonché sull'operato del governo, dicendo: “Ci saremmo aspettati immediate dimissioni da parte del segretario Celli”. L'appello va alla responsabilità della maggioranza, "perché – dicono – un eventuale risarcimento danni questa volta ricadrebbe anche sull'Eccellentissima Camera, sullo Stato, su tutta la collettività."



Nel video, le interviste a Alessandro Mancini, PS e a Roberto Ciavatta, Rete



Seguiranno aggiornamenti