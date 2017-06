Morganti (Ssd): "Lo Stato potrà fare un’offerta al Consiglio di previdenza e, se la riterrà adeguata, potrebbero essere utilizzati"

In una intervista rilasciata a San Marino News, il capogruppo di Ssd parla della ricerca di capitali e dell'opzione debito. “Che sia interno o estero poco importa – osserva Giuseppe Morganti - la cosa fondamentale è che le condizioni di credito siano sostenibili. Per quanto riguarda i Fondi pensione – fa sapere - lo Stato di certo potrà fare un’offerta al Consiglio di previdenza e, se la riterrà adeguata e con le dovute garanzie, potrebbero alla fine essere utilizzati. Ma questo vale anche per altre possibilità di finanziamento da parte dei sammarinesi che, non dimentichiamo, hanno nelle banche depositi molto importanti. Ad ogni modo, per il ricorso ai Fondi pensione ci vuole l'avvallo del Cdp – rimarca - quindi delle forze sociali. È una scelta importante, anche per questo risulta necessario che il clima da tifoseria che c’è oggi nel Paese lasci spazio a un clima di collaborazione”.