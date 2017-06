Asset in Cassa: dalla maggioranza ulteriori verifiche sull'operazione

Riflessioni e approfondimenti sulla situazione anche in seno all'Esecutivo

Sarà un Consiglio di fuoco in cui le banche torneranno protagoniste. L'opposizione chiede l'anticipazione del comma specifico sul sistema, prima cioè dell'Assemblea degli Azionisti di Carisp in programma mercoledì.

In maggioranza pare che si stia ragionando se accogliere la proposta, c'è chi non lo esclude, certo è che emerge l'esigenza di fare ulteriori verifiche sull'operazione di Asset in Cassa, alla luce dell'ordinanza del tribunale sul ricorso. Da indiscrezioni in maggioranza, l'Assemblea degli azionisti di Carisp potrebbe non affrontare i punti all'ordine del giorno. La domanda che emerge, con forza, è capire fino in fondo se le motivazioni per il commissariamento ci sono oppure no.

Al momento sappiamo che sono state consegnate al CCR. Approderanno in Consiglio? C'è chi se lo augura: lo chiede l'opposizione, la stessa maggioranza nei giorni scorsi ha dichiarato che occorre condividerle con il paese. Anche se, essendo coperte da segreto, Adesso.sm sta verificando se sia possibile farlo.

In maggioranza c'è chi si chiede se Asset abbia perso capitale sociale e se i soci fossero in grado di ricapitalizzare. Il liquidatore non li ha mai incontrati ma – ci spiegano – è nelle sue facoltà farsi un'idea senza convocarli.

Valutazioni, approfondimenti e ulteriori verifiche sulla situazione anche da parte dell'esecutivo, nella riunione del Congresso di Stato convocato questa mattina, a poche ore dall'avvio della seduta del Consiglio Grande e Generale. Si attende quindi l'apertura dei lavori consiliari. Simone Celli presenterà all'Aula il suo piano sul sistema: un documento corposo su soluzioni, aqr, possibilità delle banche di uscire dalla crisi, progetti di Banca Centrale e Stato.



