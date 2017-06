Consiglio: le banche saranno protagoniste in aula

Oggi la politica sammarinese torna in aula per la sessione del Consiglio Grande e Generale che proseguirà fino venerdì. Come noto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito per le 13 di mercoledì il riferimento del Segretario di Stato per le finanze sulla situazione e le prospettive del sistema bancario. Le opposizioni si sono recate dai Capitani Reggenti per chiedere di anticipare il dibattito e solo questa mattina si saprà se la richiesta verrà accolta. Collegati al comma, sul riferimento di Celli, anche la presa d'atto dei bilanci di Banca Centrale, il progetto di legge presentato dalla Dc per l'istituzione di una commissione di inchiesta sulle vicende che hanno coinvolto il sistema bancario sammarinese e le istanze d'arengo che chiedono di abolire il segreto bancario anche all'interno della Repubblica e di istituire un fondo a tutela dei piccoli risparmiatori vittime di truffe o frodi finanziarie.