Verso il nuovo PRG: concluse le passeggiate nei Castelli

Cittadini e Giunte insieme allo studio Boeri, per rilevare esigenze e suggerimenti. Restano i tempi fissati per il PRG: sarà pronto a dicembre

Con il Castello di Borgo e di Acquaviva, concluse le passeggiate nei Castelli. Confronto tra Giunte, cittadini e Studio Boeri.

Un territorio da vivere e da vedere per poterlo progettare al meglio. Passeggiate nei 9 Castelli per entrare in sintonia, raccogliere sollecitazioni dalla popolazione sul campo e non solo sulla carta, in una modalità di confronto originale.

“Rapporto con i luoghi e con i desideri di chi vi abita – enuncia lo spirito l'architetto Boeri - oltre che con il governo e gli uffici preposti”, dice, confermando i passi verso la presentazione del nuovo piano regolatore: “A fine mese consegneremo le linee guida, integrate delle riflessioni, mappature e suggerimenti raccolti nelle passeggiate. Restano i tempi prospettati: piano pronto per dicembre”.



Apprezza il metodo il Capitano di Castello di Borgo, Federico Cavalli: "Finalmente una iniziativa volta ad ascoltare le Giunte" - dice; mentre il segretario al territorio torna sulle polemica sollevate da chi voleva Prg e Testo Unico parte di un solo provvedimento o chi - come ha ricordato Conrad Mularoni dell'ordine dei Geologi – avrebbe visto più logico vedere il progetto precedere le norme: “Il testo unico sull'urbanistica (passaggio definitivo in Aula auspicato a luglio) e il Prg sono due leggi complementari, ma di natura assolutamente diversa – ribadisce Michelotti - devono muoversi in parallelo, ma in maniera svincolata”.



Nel video, l'intervista al segretario di stato al Territorio, Augusto Michelotti e a Stefano Boeri, della Stefano Boeri Architetti



AS