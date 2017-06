Consiglio: il Governo valuterà se ricorrere in appello contro l'ordinanza del tribunale sul ricorso di Asset

È il giorno del Segretario alle Finanze. Soprattutto è il giorno delle motivazioni del commissariamento di Asset. Sono state consegnate al CCR venerdì e Simone Celli condivide con l'Aula alcune informazioni. Ci sono omissis: si tratta infatti di questioni delicate con nomi, dati sensibili. Prima, però, il Segretario comunica la posizione ufficiale assunta in Congresso di Stato: domani in sede di Assemblea dei Soci di Carisp non verranno assunte decisioni definitive sul trasferimento in Cassa di Asset. Però sia chiaro: non c'è nessuna marcia indietro da parte del Governo. “Questa operazione di sistema – afferma – è l'unica opzione per tutelare risparmi e depositi e garantire stabilità al settore bancario. Pertanto, domani verrà chiesto formalmente al cda di proseguire, affrontando in modo dettagliato l'entità dell'operazione visto che lo Stato dovrà farsene carico. C'è poi il mandato del Governo al Segretario agli Interni di adottare tutte le iniziative opportune per verificare gli estremi di un possibile ricorso contro il provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria. Su Asset emergono elementi definiti di “eccezionale gravità”. Con perdite patrimoniali, irregolarità amministrative, inefficienze organizzative e normative. “Nel credito – legge Celli - violava gravemente la prudente gestione del rischio”. Vengono riportati diversi casi di erogazione a persone fisiche, tra i quali anche soci e azionisti, per diversi milioni di euro, senza garanzie, nelle forme tecniche dello scoperto del conto corrente, e che ora si trovano esposti. “Un'anomala posizione debitoria di non pochi soci”, dice Celli. L'accertamento di BCSM ha prodotto tre gravi rilievi: perdite patrimoniali che hanno completamente azzerato i fondi tanto che il patrimonio netto presenta addirittura saldo negativo per oltre 35 milioni di euro. Perdite che pregiudicano allo stato l'integrale rimborso delle passività. Accertata – continua Celli - la sovrastima degli attivi e l'emersione di una perdita di bilancio complessiva di 79,8 milioni. La perdita patrimoniale ha comportato la riduzione del capitale sociale sotto livelli minimi. Viene messo in evidenza che il Presidente di Asset Stefano Ercolani aveva assunto nella banca un ruolo di assoluto predominio, e che insieme al Direttore Barbara Tabarrini continuava a partecipare ai consigli di amministrazione senza obiezione degli altri organi. Sotto il profilo industriale si rilevano progetti non realistici, superiori all'economia di riferimento. Celli si sofferma sull'intensità del dibattito raggiunto non solo a livello politico. “Fatto inusuale per la nostra realtà se paragonate alle reazioni che ci furono in vicende passate. Legittimo mettere in difficoltà la compagine di Governo – aggiunge - ma perché una reazione cosi violenta e dura?” La sua chiave di lettura parte dalla considerazione che il cambiamento spaventa perché in gioco ci sono interessi di gruppi di potere. “Siamo di fronte alla messa in discussione della piazza finanziaria dell'Ancien Règime”. Il Capogruppo Dc presenta il progetto di legge in prima lettura per l'Istituzione di una Commissione Consiliare d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative legate a vicende del sistema bancario. “Un atto dovuto - dice Alessandro Cardelli - per garantire legalità e trasparenza”. La Dc teme che si stia giocando una partita nell'interesse di qualcuno evidenziando strani legami fra banca Cis e i vertici di Bcsm. Cardelli si appella al senso dello Stato di ciascun consigliere, al di là degli schieramenti, ricordando che il Pdcs non ha nulla da nascondere e proprio per questo non vuole circoscrivere la commissione agli ultimi mesi, ma andare indietro di anni. “Non vogliamo difendere niente e nessuno”.