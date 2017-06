Gentiloni su Brexit "più che una campana a morto, una robustissima sveglia" per Ue

"Si potrebbe dire che Brexit più che una campana a morto per il progetto dell'Ue è stata una robustissima sveglia. Forse ricorderemo il voto inglese più che come inizio della fine, come un campanello di allarme che ha messo il progetto dell'Unione al centro della discussione pubblica del nostro Continente. Quel progetto ha confermato la propria vitalità e resta centrale per il nostro futuro", questo quanto afferma il premier italiano Paolo Gentiloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue in Aula al Senato.