Consiglio: Minoranza pronta a chiedere dimissioni dei vertici BCSM; maggioranza convoca conferenza stampa

Sta per aprirsi la quarta giornata di Consiglio, la terza sulle banche.

Nel dibattito di ieri non sono mancati duri attacchi, infuocati botta e risposta tra una maggioranza che – motivazioni su Asset alla mano – parla di un'opposizione ancora intrappolata nell'incubo della sconfitta, che non coglie o sminuisce la gravità dei quanto emerso su un istituto che incarnava la logica del malaffare dell'ultimo trentennio.

D'altro canto l'opposizione procede compatta nel sostenere che Banca Centrale non è un potere, che i provvedimenti contro Asset non hanno tutelato il sistema e che dopo l'ordinanza del tribunale c'è il rischio – avverte Rete - che la banca chieda i danni e che debba pagarli lo Stato.

Non manca però l'invito bipartisan al confronto. Ma se lo si vuole davvero - dice Marco Gatti - bisogna essere disponibili a ragionare anche su cose spiacevoli, rispondere a domande scomode, “senza revocare i fantasmi del passato perché negli anni '90 – dice - noi non c'eravamo”. Rilegge – come anche altri Consiglieri di minoranza – la parte finale dell'ordinanza, quando si dice che l'amministrazione straordinaria sembra aver finalità espropriative dell'impresa e non risolutive.

Alla fine, in chiusura di lavori, Gian Carlo Venturini anticipa la presentazione di un ordine del giorno da parte dei gruppi di minoranza per chiedere “la rimozione di Grais e Savorelli. Anche la maggioranza sta lavorando ad un ordine del giorno, e in più di un intervento mette in evidenza la violenza dello scontro verbale, “la lotta fra chi vuole cambiare il Paese smantellando fortini – come ha detto Matteo Fiorini - e chi invece li difenderà fino alla morte perché non sa fare altro”. Torna il concetto di autonomia di Banca Centrale e anche lì maggioranza e minoranza appaiono distanti.

In concomitanza con l'apertura dei lavori si terrà la conferenza stampa di Adesso.sm



MF