Minacce a Celli: “Confesso di vivere questa situazione – che dura ormai da alcuni mesi - con amarezza e apprensione”



Il Segretario di Stato per le Finanze Celli in una nota conferma di aver presentato nei giorni scorsi una denuncia presso l'Autorità Giudiziaria “dopo aver subito, – scrive - direttamente e indirettamente, ripetute minacce e intimidazioni da parte di Stefano Ercolani”. “Confesso – sottolinea - di vivere questa situazione - che dura ormai da alcuni mesi - con amarezza e apprensione, in quanto non coinvolge soltanto me ma naturalmente ha effetti anche sulle persone che mi stanno accanto nella vita quotidiana. Mai mi sarei immaginato che il livello di odio potesse giungere fino a questo punto”.

Per Celli “un chiaro segnale che certi ambienti economici e finanziari, i cosiddetti poteri forti che hanno massacrato il Paese negli ultimi 30 anni, sono ancora in azione e intendono ostacolare con ogni mezzo, convenzionale e non, l'azione di cambiamento e di pulizia portata avanti dal Governo di cui ho l'onore di fare parte”. Un pensiero anche ai colleghi di Governo e ai consiglieri di maggioranza: sono certo non si faranno intimidire e continueranno a lavorare come hanno fatto sino ad ora, con coraggio, serietà e determinazione, per consentire al Paese di tornare a crescere sulla base di un modello di sviluppo economico virtuoso e sostenibile. A loro va il mio sincero ringraziamento per il supporto ricevuto in questi durissimi mesi. Ogni tentativo di restaurazione del vecchio regime corrotto – conclude Celli - va contrastato con fermezza e in questo senso ritengo che Adesso.sm debba proseguire nella propria azione orientata a dare un prospettiva al nostro Paese”.