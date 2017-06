Minacce a Celli: la solidarietà di Adesso.sm al Segretario di Stato

Ad alcune ore dalla notizia dell'esposto presentato da Simone Celli per minacce e intimidazioni a lui rivolte da Stefano Ercolani, la maggioranza esprime vicinanza e solidarietà al Segretario di Stato “per il vile atto intimidatorio – rimarcano - di cui è stato vittima. È necessario fare fronte comune contro ogni tipo di minaccia che tenti di scalfire l’impegno costante verso la nuova gestione del Paese, in modo responsabile e coraggioso, libero da ogni tipo di sottomissione. Questa intimidazione – aggiunge Adesso.sm - non avrà certo la forza di interrompere il percorso di legalità e trasparenza che intendiamo fortemente proseguire. E’ evidente che il metodo in difesa della legalità adottato dal Segretario Celli e da tutta la maggioranza fa paura e infastidisce alcuni. Le vergognose minacce ricevute – sostengono in blocco Ssd, Repubblica Futura e Civico 10 - non fermeranno il nostro lavoro, anzi, proseguiremo con più forza. La coalizione ribadisce il suo pieno e incondizionato sostegno al Segretario Celli, gli siamo accanto per dire no a qualsiasi forma di sopraffazione: noi siamo una squadra, lavoriamo in gruppo, chi colpisce il Segretario colpisce ognuno di noi. Nell’attesa che si faccia luce su questa gravissima vicenda – conclude la maggioranza - incoraggiamo il Segretario Celli e tutti i nostri colleghi di Governo a proseguire nel proprio impegno per affermare la legalità in questa terra della libertà”