Accordo Ue: Gianni Pittella sostiene S.Marino per un'accelerazione

Il Presidente dei Socialisti e Democratici europei ospite della Segreteria Finanze. Lanciata l'idea di un meeting sul Titano coi maggiori leader internazionali progressisti come Corbyn, Sanders, Renzi e Sanchez

Il Presidente dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo Gianni Pittella si impegna affinché il negoziato di San Marino per l'associazione all'Ue venga accelerato. Ospite oggi in Repubblica ad un convegno organizzato dalla Segreteria alle Finanze ha anche lanciato l'idea di un meeting sul Titano dei principali leader internazionali di area socialista e democratica.



L'onorevole Pittella, ospite a San Marino, con Salvo Andò del convegno sull'Europa organizzato dalla Segreteria alle Finanze, sostiene il percorso di associazione all'Ue intrapreso da San Marino: “Credo - dichiara Pittella - che sia un obiettivo giusto da perseguire con piu' velocità. Incontrerò una delegazione del Governo a Bruxelles e cercherò di fare in modo che il processo venga accelerato”.

“L'amicizia dimostrata dall'onorevole Pittella – osserva il Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli - potrà rappresentare un valore aggiunto del quale San Marino intende usufruire in un rapporto di collaborazione che intendiamo implementare nel prossimo futuro”

Pittella al convegno tenutosi all'Aula Magna dell'Università ha anche lanciato l'idea di un meeting a San Marino dei maggiori leader progressisti e democratici internazionali del calibro di Corbyn, Sanders, Renzi, Sanchez.

In ambito europeo secondo Pittella la guida Juncker è un compromesso tra culture politiche diverse e l'obiettivo è portare un socialista e democratico alla guida della commissione: “Certamente – dichiara il presidente dei Socialisti e Democratici Europei - nel 2019 puntiamo ad un'Europa Progressista: un programma europeo per gli investimenti e la crescita, un patto di stabilità con maglie meno strette, una capacità di governare i flussi immigratori e dei rifugiati e un'agenda sociale che metta al primo posto i giovani”.