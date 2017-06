Banche: per Elena Tonnini (Rete) siamo vicini al punto di non ritorno

Elena Tonnini, del movimento Rete, ha rilasciato una dichiarazione a San Marino Rtv. “Il Paese si troverà a brevissimo ad un punto di non ritorno: l'accorpamento di Asset Banca con Cassa di Risparmio, l'indebitamento pubblico ma anche un problema strutturale di liquidità che prima non c'era. Oltre a questo, non vengono colpiti i responsabili delle banche, come nel caso di Asset...e il paradosso è che ci troveremo nella situazione che sarà lo Stato a dover pagare i danni a questa banca a causa dei vertici di banca centrale che si sono mossi fuori dalle leggi”.

Nel video la versione integrale della dichiarazione rilasciata da Elena Tonnini.