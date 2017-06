Convegno di Rete su debito estero, Npl, Unione Europea e moneta unica

Giornata di studio e confronto organizzata dal movimento Rete su “Debito estero, Npl, Unione Europea, moneta unica”. Alla sala ex tiro a volo di Murata sono intervenuti esperti di “scenarieconomici.it” ma anche filosofi indipendenti – come Paolo Becchi – per illustrare le problematiche più attuali riguardo la strategia nella sicurezza nazionale in campo economico-finanziario. L'iniziativa si conclude in serata con la proiezione del film/documentario intitolato “PIIGS” sulle cause e i riflessi dell'austerity sulla società europea.