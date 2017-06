SSD: "Il pensiero forte di Rodotà sulla solidarietà deve essere per noi una guida"

SSD saluta Rodotà e elogia il suo "pensiero forte sulla solidarietà" che, scrive SSD in una nota: "ci indica a chiare lettere come i grandi problemi dell’umanità di oggi, le migrazioni, il terrorismo, le guerre contro i civili, sono il frutto di quelle politiche che non considerano la solidarietà e decidono sulla base di un effimero concetto protezionistico".

“La solidarietà – sostiene Rodotà – è l’elemento che può eliminare l’odio fra Stati poveri e Stati ricchi, se viene a mancare si perdono le condizioni minime della democrazia cioè il riconoscimento reciproco e la pace sociale”. La sinistra è chiamata continuamente a rifondarsi, a riallineare i propri valori all’evolversi della società, il pensiero di Stefano Rodotà ci ha aiuta in questo processo non facendoci mai perdere di vista l’essenza.



