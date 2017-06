Affluenza in forte calo nei 5 Comuni E-R



Alle 19 alle urne il 6% in meno rispetto al primo turno

E' in netto calo, in Emilia-Romagna, l'affluenza alle urne ai ballottaggi, nella rilevazione delle 19. La media regionale fa registrare un calo di quasi sei punti percentuali. Particolarmente bassa, in particolare, l'affluenza a Parma, dove si confrontano Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa, ha votato appena il 30,94%, due settimane fa, alla stessa ora aveva votato il 40,48. Calo ancora più marcato a Piacenza, dove si registra un 33,24% di votanti (contro il 40,48% del primo turno). Le cose vanno leggermente meglio nei tre Comuni più piccoli, ma il segno rispetto a 14 giorni fa rimane il meno. A Budrio ha votato il 38.75% (-2,14), a Vignola il 32,32% (-5,56), a Riccione il 38,18% (-3,77%).