Cinque comuni al ballottaggio in Emilia-Romagna

Dalle 7 alle 23 a Parma, Piacenza, Budrio, Riccione e Vignola

Sono cinque i comuni in Emilia-Romagna con oltre 15mila abitanti oggi al turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. Alle urne, dalle 7 alle 23, sono chiamati 283.469 emiliano romagnoli, più della metà concentrati nella sfida per il Comune di Parma. Le altre riguardano Piacenza, Riccione (Rimini), Budrio (Bologna) e Vignola (Modena). Al primo turno la percentuale dei votanti in Emilia-Romagna si è attestata sul 55,51% (in precedenza avevano votato il 65,5%). Alle 12 l'affluenza alle urne a Parma è stata del 16,23% (18,29% al primo turno), a Piacenza del 18,35% (21,09%). A Parma sfida tra il sindaco uscente Federico Pizzarotti (lista civica), 34,8% dei consensi al primo turno, e Paolo Scarpa (c.sin.), 32,7%; a Piacenza Patrizia Barbieri (c.destra), 34,78%, e Paolo Rizzi (c.sin.), 28,19%; a Riccione la sindaca uscente Renata Tosi (c.destra), 36,1%, e Sabrina Vescovi (c.sin.), 34,2%; a Budrio il sindaco uscente Giulio Pierini (c.sin.), 44,6%, e Maurizio Mazzanti (lista civica), 36,1%; a Vignola Simone Pelloni (c.destra), 34,05%, e Paola Covili (c.sin.), 31,61%.