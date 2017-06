A Roma la festa per i 50 anni della Fratellanza Sammarinese

Ieri sera a Roma la festa per i 50 anni della Fratellanza Sammarinese, una delle storiche associazioni di sammarinesi residenti all'estero, presieduta da Daniela Canti, alla quale hanno preso parte anche i Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio come ospiti d'onore, accompagnate dal Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti e dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. Nel corso della serata, che si è svolta nella Collegiata di San Lorenzo in Miranda, proprio a ridosso dei Fori Imperiali nel centro di Roma, dopo i saluti dei presidenti della Fratellanza di ieri e di oggi, è stato trasmesso un filmato realizzato da Giorgio Galassi, ex presidente, che con le sue immagini d'epoca ha ripercorso i 50 anni della Fratellanza. Infine anche un concerto in onore della Reggenza, con l'orchestra diretta dal Maestro Manci che ha eseguito diversi brani, tra cui la celebre aria del "Va Pensiero" di Verdi.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Guerrino Zanotti.