Tlc, Zafferani replica alla Beccari: "sentenze preconfezionate, da chi vuole contrastare l’azione del Governo"

Dopo la serata pubblica di Murata per parlare dei progetti di copertura cellulare del territorio, la Segreteria con delega alle Telecomunicazioni interviene dopo il comunicato della Giunta di Città, nel quale il capitano di Castello Beccari sottolineava la “non condivisione nella modalità con cui si sono portati avanti i lavori, senza tener conto del parare dei cittadini”, dichirandosi "delusa, da una governance che per tutta la campagna elettorale ha fatto della trasparenza e condivisione il proprio baluardo”. La Segreteria ribadisce che: "Rispetto al tema della tutela della salute, non esistono elementi di preoccupazione in merito. In ogni caso, proprio l'altezza dei pali, che tanto viene criticata, consente di ridurre al minimo le potenza e quindi di minimizzare i problemi per chi abita nelle zone circostanti alle antenne".

Sul tema dell'impatto ambientale, il dicastero contesta l'atteggiamento: "ci siamo trovati di fronte, più che a dubbi e domande, a delle sentenze preconfezionate, da chi sembra voler più che altro contrastare l’azione del Governo" che "non ha nessuna intenzione di deturpare il profilo del monte" e si dichiara aperto al confronto su "soluzioni migliorative".



