Bilancio e assestamento in Congresso di Stato

Seduta del Congresso di Stato, dopo la lunga settimana di consiglio che ha visto arrivare in aula la relazione e il dibattito sul sistema bancario e finanziario. Riflessioni dell'esecutivo che si sono allargate ai temi del bilancio e dell'assestamento. Come anticipato, visto il persistere della siccità, della Segreteria con delega all'AASS anche le valutazioni sulla necessità di emettere l'ordinanza per il contenimento dei consumi idrici, che verrà emessa in giornata.