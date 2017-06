Comunali: rimonta del centrodestra, 8 amministrazioni al M5S

Il turno di ballottaggio premia i candidati di centrodestra, che sono riusciti ad archiviare un ottimo recupero rispetto al primo turno di voto, quando furono eletti 29 sindaci di centrosinistra contro solo 13 del centrodestra. Al secondo turno però, i candidati sindaci del centrodestra sono riusciti a spuntarla in 46 grandi comuni, riuscendo ad arrivare, sommando i 13 del primo turno, a ben 59 eletti.



Il centrosinistra invece al secondo turno è riuscito a vincere in 38 municipi, arrivando così - con i 29 del primo turno - a 67. Ballottaggio decisivo anche per il M5S, che riesce a migliorare un dato nel complesso deludente, strappando 8 comuni (rispetto al nulla di fatto del primo turno). Risultato in linea con il recente passato per le liste civiche, sempre più presenti in tutti i territori del Paese, che sono riuscite ad insediare 20 primi cittadini, 7 eletti al primo turno e 13 al ballottaggio.