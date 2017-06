Congresso di Stato: novità per i correntisti di Asset, in arrivo la moratoria per i pagamenti di utenze, tasse e mutui



Focus su Carisp e sistema bancario in generale

“Alla fine nessuno potrà più dire che il Governo non abbia un progetto complessivo per il riordino del sistema bancario e finanziario”, questa la prima valutazione espressa dal Governo sulla sessione consiliare che si è chiusa venerdì. Ribadito il totale supporto alle banche sammarinesi che – puntualizza Celli - “verranno accompagnate in questo processo di ristrutturazione e saranno aiutate a diventare più efficienti per poter competere in un mercato di riferimento più largo rispetto ad ora”. “Un progetto – è stato spiegato - che può consentire a San Marino di crescere in maniera strutturale e di creare soprattutto posti di lavoro, una assoluta priorità”. Confermate nell'occasione le linee guida, anche per il futuro: “lo Stato – osserva l'Esecutivo - ha sempre agito per tutelare i risparmiatori e i depositanti, ed è per questo che, pur nel rispetto dei pronunciamenti del Tribunale e dei processi deliberativi che dovranno essere adottati in Carisp, il Governo continuerà a manifestare il proprio orientamento favorevole all'operazione di integrazione di Asset in Cassa. Questa – rimarcano - è l'unica possibilità per salvaguardare il più possibile i correntisti e l'occupazione”.

E a proposito di Cassa di Risparmio. Nelle prossime settimane tre i passaggi fondamentali da concretizzare: approvazione del bilancio, adozione di un piano industriale che punti sul rilancio e il rafforzamento dell'istituto; ricapitalizzazione. “Carisp è la banca di sistema – ribadisce Celli - diventerà l'architrave del progetto di sviluppo del Paese: nel breve e medio termine tornerà ad essere efficiente, concorrenziale, capace di generare utili”. Buone notizie infine per i correntisti Asset: annunciata l'adozione di un apposito provvedimento legislativo che prevede la moratoria per i pagamenti di utenze domestiche, tasse e mutui. Una soluzione-tampone per alleviare il disagio, in attesa – auspicano – di tornare presto alla normalità”.



sp