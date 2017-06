Congresso di Stato, Renzi: “Al lavoro per implementare i numeri del Corpo Diplomatico e Consolare”

Annunciate in Congresso di Stato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi nuove linee di indirizzo per l'ampliamento della rete diplomatica e consolare sammarinese. A breve il dibattito in Commissione Esteri. Obiettivo: cogliere le opportunità, economiche e non, che può offrire l'accreditamento di nuovi Paesi.