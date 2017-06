Riccione: la rivincita di Renata Tosi, è di nuovo Sindaco



Il centrodestra vince nettamente la seconda tornata delle amministrative. E questa vale anche per Riccione dove Renata Tosi, col 51,45% dei voti ha battuto Sabrina Vescovi, la candidata sindaco del centrosinistra. L'ex sindaco, sfiduciata nel febbraio scorso dopo le firme di dimissioni dal notaio fatte dalla maggioranza dei consiglieri comunali, è riuscita così a riprendersi il municipio, confermando il risultato del 2014. Alla Vescovi, sotto di appena 465 voti, non è bastata la rincorsa a scrutinio in corso che inizialmente la vedeva dietro di nove punti. “Finalmente siamo tornati – ha detto Tosi davanti a una folla festante –. I riccionesi hanno capito che è stata una carognata mandarci a casa”. “Si comincia dal finire bene il 2017 – ha detto il nuovo sindaco ai microfoni di Icaro - partendo dall’organizzare il prossimo Natale.” Alla Vescovi: “Sui temi importanti la cercherò perché voglio il contributo di tutti. Spero che quanto detto in campagna elettorale si concretizzi”.



Sabrina Vescovi, invece incassa la sconfitta e apre la fase del processo al partito, il Pd. “È una sconfitta pesante per il Pd - riporta il Resto del Carlino - che ci obbliga ad aprire una riflessione. Me ne prendo le responsabilità. Tuttavia chi andrà a governare si ritrova una città divisa”.



FM