Testo Unico all'esame della Commissione Permanente Territorio; la Dc chiede di garantire la restituzione dei fondi pensione

E' riunita per l'intera settimana la commissione Consiliare Sanità e Territorio per l'esame del Nuovo Testo Unico delle leggi Urbanistiche ed Edilizie. Dopo il Comma Comunicazioni si è aperto il dibattito, con la contrarietà delle opposizioni di procedere con il progetto di legge prima del piano regolatore. Lo chiedevano infatti contestuale. Nel pomeriggio ci sarà l'esame dell'articolato. Minoranza e Governo presenteranno i loro numerosi emendamenti. A parte il Ps, per il quale “procedere in questa fase con il Testo Unico – dice Alessandro Mancini - è come mettere un vestito nuovo ad un morto. Ragion per cui - anticipa - non presenteremo emendamenti. " In Comma Comunicazioni Stefano Canti a nome del Pdcs fa sue le preoccupazioni dei commercianti, chiedendo chiarimenti sugli interventi infrastrutturali per il rilancio del Centro Storico. In particolare si sofferma sul progetto del polo museale di Tadao Ando, su cui si sta lavorando da sei anni ma che oggi – dice - è sospeso per volontà del Governo tramite lettera del Segretario Michelotti”. “Se ciò che una legislatura costruisce un'altra distrugge – dice Canti - non cresce il paese”. Giancarlo Venturini critica Michelotti per palese contraddizione rispetto a posizioni passate. “Ha perso un'occasione – dice il Segretario Dc – per proporre nuove regole di pianificazione rispetto a semplice restyling”. Michelotti sul polo museale spiega che si attende il pronunciamento del gruppo che lavora al piano regolatore. Verrà valutato in un contesto che comprenda il complesso degli interventi. Si guarda ad un suo ridimensionamento. Sul Testo Unico, per la maggioranza si tratta di un intervento urgente che aveva bisogno di essere emanato “per portare una serie di regole che rendessero più chiare ed attuali tutte le disposizioni in materia edilizia” - spiega Eva Guidi, che ricorda le maglie larghe di una legge che ha permesso interventi discrezionali i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, a partire dalle migliaia di unità immobiliari inutilizzate”. Un intervento, dunque, “improcrastinabile, che introduce strumenti che hanno comunque vita propria rispetto al Prg”. “ E' da fare prima – ribadisce Michelotti – perché il prg avrà un valore dominante”. Tradotto: tutte le norme in contrasto con il Piano Regolatore andranno modificate. “Intanto tappiamo un buco legislativo, dato che il Testo Unico è vecchio ed inadeguato.” La Dc ha poi presentato un odg in cui chiede in quali istituti di credito siano allocati i fondi pensione e del Fondiss, per quali importi e come investiti. Chiede anche di programmare entro luglio un'audizione con vertici di Bcsm, Segretari alle Finanze e Sanità, per esaminare le iniziative per garantire concretamente la loro restituzione.