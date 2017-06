Marco Gatti a Strasburgo per Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa

Il Consigliere Marco Gatti è da ieri a Strasburgo per partecipare alla sessione estiva dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in programma fino a venerdì prossimo.

Tra i temi in discussione la lotta europea al terrorismo, la corruzione in politica e la discussione sulle risposte alla crisi migratoria nel Mediterraneo, con la

partecipazione del Commissario Europeo per i Diritti Umani e del Ministro

svedese della Giustizia e della Migrazione.

Interverranno in plenaria anche il Primo Ministro del Montenegro ed il Ministro

degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, nella sua prima comunicazione

semestrale in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri.