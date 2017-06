San Marino - Ungheria: "Obiettivo, rafforzare la collaborazione esistente"

In visita sul Titano il Sottosegretario degli Affari Esteri e Commercio dell'Ungheria, Kristof Altusz

Dall'individuazione di nuove forme di cooperazione tra le due realtà all'analisi delle principali questioni a livello multilaterale, soprattutto europeo: San Marino e Ungheria rafforzano rapporti di amicizia di lunga data. Dal confronto tra il Segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi e il Sottosegretario degli Affari Esteri e Commercio ungherese, Kristof Altusz emersa la reciproca volontà di intensificare la collaborazione esistente, aprendo tuttavia ad altri settori soprattutto nell'ottica dell'attrazione degli investimenti, nell'industria e nel commercio e prevedendo reciprocamente forme di promozione e di scambio. Renzi ha avanzato la proposta di fissare incontri per far conoscere gli operatori economici del Titano. Mentre Altusz ha presentato il commercio ungherese, comparto riorganizzato – si è detto – in maniera incisiva anche grazie ad una efficace politica estera, portando ad una sensibile diminuzione della disoccupazione, la contrazione del debito estero e la parallela crescita del Pil; in sintesi, misure che hanno contribuito ad un indiscusso rilancio dell'Ungheria. Analogo il percorso che intende intraprendere San Marino – ha ricordato Renzi – puntando sull'internazionalizzazione del sistema e su una sua promozione attraverso un corpo diplomatico e consolare, da implementare, e grazie al sostegno di organismi come l'Agenzia per lo sviluppo economico. Internazionalizzazione – si è accennato – che deve riguardare anche il settore bancario, attraverso accordi tra Banche Centrali capaci di favorire investimenti tra i Paesi. L'Ungheria condivide, inoltre, la scelta sammarinese di maggiore integrazione europea: per il Titano un sostegno convinto alle istanze che vorrà presentare.

L'incontro al Begni si è poi allargato ai Direttori di Dipartimento Economia e Territorio per approfondire la collaborazione su specifici progetti di sviluppo nei rispettivi settori di competenza. Temi più propriamente culturali, come i progetti accademici offerti dall'Ungheria agli Stati, e progetti di carattere sportivo, al centro infine dell'incontro tra il Sottosegretario Altusz e il Segretario di Stato, Marco Podeschi.