Serata pubblica sulle banche, Celli: “Nessun correntista perderà un centesimo”

Il Governo difende le azioni - già intraprese e da intraprendere - a "tutela" dei risparmiatori.

“Tutti i correntisti sono al sicuro, nessuno di loro perderà un centesimo”. A ribadirlo è il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, nella serata pubblica organizzata da Adesso.sm a Domagnano per illustrare ai cittadini l'operato di Governo e maggioranza in tema di sistema bancario e finanziario. Celli ha ripercorso i principali argomenti che infiammano il dibattito pubblico, dall'Aqr a Cassa di Risparmio, fino ad Asset.



Nei piani dell'esecutivo, per Carisp, a breve-medio termine, ci sono: l'approvazione del bilancio, un piano industriale e avere un istituto capace di farsi carico di operazioni di salvataggio. L'integrazione di Asset è “l'unica opzione per tutelare i risparmiatori”, ha precisato il segretario alle Finanze. Proprio a proposito della banca ora in liquidazione coatta amministrativa, è stata annunciata la pubblicazione di un decreto moratoria per consentire ai correntisti con conto unico nell'istituto di dilazionare utenze, mutui e tasse.



Il segretario per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti, ha sottolineato l'impegno del Governo per il risparmio, inclusi i fondi pensione in Asset. Le risorse per il sistema bancario e finanziario si devono cercare internamente, ha spiegato Zanotti, altrimenti si dovrà intervenire per “non legare il Paese a un unico soggetto”.



Per il segretario agli Esteri, Nicola Renzi, è arrivato il momento di fare un “ultimo passo verso la trasparenza”, per essere annoverati tra i Paesi attrattivi a livello internazionale.



Tra i punti trattati dal segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani, ci sono le politiche per la formazione e l'aggiornamento del personale del sistema bancario, per recuperare quante più professionalità possibile e sviluppare nuove richieste di mercato. La serata si è chiusa con un invito, per un “ragionamento sereno” con tutte le forze politiche.



Mauro Torresi