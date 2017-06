Commissione Finanze: approvato in sede referente il progetto legge sulla mobilità sostenibile; per l'opposizione presente solo Rete

Audizione del presidente dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia Paolo Tartarini

In Commissione Finanze, prima di affrontare la legge sulla mobilità sostenibile, c'è l'audizione di Paolo Tartarini, presidente dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia. “Finalizzata – spiega Marco Podeschi - anche a discutere le linee del Piano energetico nazionale 3, per avere uno scambio di idee prima che sia sottoposto al Consiglio Grande e Generale”. Tartarini riferisce - su richiesta del commissario Dc - sul progetto della Centrale Turbogas della Mitsubishi-Hitachi, presentato alla fine delle precedente legislatura e bruscamente interrotto. Spiega quindi come l'incertezza del progetto sia stato uno dei motivi per cui il Piano energetico nazionale non sia stato ancora redatto. La centrale – dice - sarebbe stata ideale per accompagnare San Marino nella transazione verso “un futuro green tutto a rinnovabili, oltre che di autonomia energetica”. Suggerisce quindi di riprendere i contatti con lo staff della Mitsubishi per valutare se andare avanti, magari ridimensionando il progetto secondo i fabbisogni energetici effettivi del Titano. Si arriva all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'esame del Progetto di legge "Norme in materia di mobilità sostenibile”, approvato con 6 voti a favore e un astenuto. E' uno dei cavalli di battaglia della maggioranza, tema in cui crede fortemente. Si vogliono incentivare veicoli elettrici e infrastrutture dedicate alla ricarica, veicoli ad idrogeno ed a propulsione ibrida. E' il “punto di partenza – dicono - per lo sviluppo di una nuova mobilità per accelerare un processo per raggiungere la sostenibilità definita dalla Commissione Europea”. A dibattere, però, ci sono solo i commissari di maggioranza e quello di Rete, con il quale si registra – scrive Adesso.sm – un clima positivo. Nessun altro dell'opposizione è presente. Adesso.sm non nasconde il rammarico, qualcuno – fuori microfono – si chiede se questo sia l'atteggiamento di chi voglia collaborare. “Ci sarebbe piaciuto conoscere le loro opinioni e proposte”, continua Adesso.sm. I commissari di maggioranza auspicano "che si possa portare celermente la legge in seconda lettura così da poter normare e concretizzare le tante proposte che soggetti pubblici e privati hanno avanzato in questo settore".



MF



