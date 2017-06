Consiglio d'Europa: il Presidente dell'Assemblea, Agramunt espulso dal PPE

Prosegue a Strasburgo l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, alla quale partecipa il Consigliere Marco Gatti, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese. Questa mattina i Popolari Europei hanno deliberato l’espulsione del Presidente dell’Assemblea, Agramunt dal proprio Gruppo politico, a seguito della sua decisione di non rassegnare le dimissioni nonostante la sfiducia manifestata da tutti i Gruppi e i provvedimenti adottati dall’Ufficio di Presidenza per limitarne l’attività. Per quanto riguarda i lavori, la plenaria oggi è interamente dedicata al tema della migrazione, concentrando il dibattito sulle risposte umanitarie e politiche alla crisi nel Mediterraneo, all’integrazione dei profughi e alle opportunità di sviluppo per l’Europa. Ieri pomeriggio c'è stato invece un lungo dibattito sulla lotta alla corruzione politica: l’Assemblea ha evidenziato l’importanza di norme di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi e - tra gli altri strumenti indicati per una maggiore trasparenza - la proposta di regolamentazione dell’attività di lobbying, di misure per garantire la l’indipendenza dei media e della riforma del codice di condotta dell’Assemblea in collaborazione con il GRECO.