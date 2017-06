Adesso.Sm: il governo intende salavaguardare le pensioni più basse

Adesso.sm interviene sulla bozza dell'assestamento di bilancio. “Il governo intende salvaguardare le pensioni più basse, che non subiranno alcuna modifica – si legge nella nota - la volontà infatti è quella di aumentare il carico fiscale tramite l’imposizione di un tetto all’abbattimento ai redditi da pensione più alti, le cosiddette pensioni d’oro, salvaguardando integralmente chi percepisce pensioni di un importo inferiore ai 30.000€ lordi all’anno, e agendo progressivamente su quelle più alte in particolare le 84 posizioni che percepiscono ancora oggi più di 75.000€ all’anno”. Il governo invita a fare sistema “per riuscire a tamponare le falle e a far ripartire l’economia” guardando anche ad una riforma del sistema pensionistico.



VA